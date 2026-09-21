Набор ручного инструмента Bort BTK-83
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х10
Вес, кг.
5.3
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-83
Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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