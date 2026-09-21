Top.Mail.Ru
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ручного инструмента Bort BTK-83

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 1
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 2
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 3
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 1
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 2
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 3
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х10
Вес, кг.
5.3

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-83

Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.

Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-83




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Описание
Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...