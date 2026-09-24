Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб.
В наличии
Код товара: 712492
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Загружаем...
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Загружаем...
6 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество бит, шт
15
Тип бит
SL4, PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, T20, T25
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйма, 5/16 дюйма
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х10
Вес, кг.
6.15
Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)
Универсальный набор инструмента, STAYER 27760-H94_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество бит, шт
15
Тип бит
SL4, PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, T20, T25
Развернуть
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйма, 5/16 дюйма
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструмента, STAYER 27760-H94_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) – стоимость товара 6140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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