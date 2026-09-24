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Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)

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Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 1
Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 2
Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 3
Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 4
Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)
6 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество бит, шт
15
Тип бит
SL4, PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, T20, T25
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйма, 5/16 дюйма
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х10
Вес, кг.
6.15

Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)

Универсальный набор инструмента, STAYER 27760-H94_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
94
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество бит, шт
15
Тип бит
SL4, PH1, PZ 1, PZ 2, PH2, T20, T25
Развернуть
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйма, 5/16 дюйма
Количество торцевых головок, шт
62
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента, STAYER 27760-H94_z01, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный STAYER AUTO 94, 94 предмета, Professional (27760-H94) – стоимость товара 6140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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