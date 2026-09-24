Набор ключей комбинированных трещоточных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14797)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 649153
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
1
Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14797)
Набор из 13 комбинированных трещоточных ключей Matrix 14797 пригодится мастерам и автолюбителям для монтажа/демонтажа болтов и гаек наиболее популярных типоразмеров. Храповой механизм с 72 зубьями облегчает закручивание или откручивание крепежей, в том числе в труднодоступных местах.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Набор из 13 комбинированных трещоточных ключей Matrix 14797 пригодится мастерам и автолюбителям для монтажа/демонтажа болтов и гаек наиболее популярных типоразмеров. Храповой механизм с 72 зубьями облегчает закручивание или откручивание крепежей, в том числе в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных трещоточных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14797) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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