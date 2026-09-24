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Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222)

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Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 1
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 2
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 3
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 4
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 5
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 6
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 7
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 8
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 9
Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей рожковых - 8 шт
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 1
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 2
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 3
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 4
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 5
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 6
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 7
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 8
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 9
  • Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей рожковых - 8 шт
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
590

Описание товара Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222)

Набор рожковых ключей 6 - 24 мм СИБРТЕХ 15222 поставляется в удобном подвесе с делениями, для хранения ключей различных размеров. Все инструменты из набора изготовлены методом горячей ковки и имеют фосфатированное покрытие для защиты от коррозии. При помощи данных ключей легко демонтировать любые шестигранные крепления.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Комплектация
Набор ключей рожковых - 8 шт
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор рожковых ключей 6 - 24 мм СИБРТЕХ 15222 поставляется в удобном подвесе с делениями, для хранения ключей различных размеров. Все инструменты из набора изготовлены методом горячей ковки и имеют фосфатированное покрытие для защиты от коррозии. При помощи данных ключей легко демонтировать любые шестигранные крепления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15222) - стоимость товара 730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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