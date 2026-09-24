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Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282)

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Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels - фото 2
Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
  • Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
сумка-чехол
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х13
Вес, г.
500

Описание товара Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282)

Набор Stels 15282 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 8 до 17 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
сумка-чехол
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Stels 15282 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 8 до 17 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (15282) - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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