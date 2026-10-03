Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, полированный хром Matrix (15424)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х4
Вес, кг.
1
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, полированный хром Matrix (15424)
Набор комбинированных ключей 6-22мм 9шт MATRIX 15424 широко используется в автомастерских и гаражах для ремонта автомобилей и других различных механизмов, где используется шестигранный тип крепежа. Профили накидных головок имеют 12 рабочих граней, которые увеличивают площадь соприкосновения с гранями крепежа и снижают риск их деформации. Угол наклона кольцевых головок в 15 градусов способствует белее легкому и удобному монтажу.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 6-22мм 9шт MATRIX 15424 широко используется в автомастерских и гаражах для ремонта автомобилей и других различных механизмов, где используется шестигранный тип крепежа. Профили накидных головок имеют 12 рабочих граней, которые увеличивают площадь соприкосновения с гранями крепежа и снижают риск их деформации. Угол наклона кольцевых головок в 15 градусов способствует белее легкому и удобному монтажу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, полированный хром Matrix (15424) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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