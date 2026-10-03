Набор ключей имбусовых TORX-TORX Tampered, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин., чехол Matrix (12313)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
нейлоновый чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х3
Вес, г.
292
Описание товара Набор ключей имбусовых TORX-TORX Tampered, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин., чехол Matrix (12313)
Набор удлиненных имбусовых ключей TORX, 9шт, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12306 - специализированные инструменты со звездообразными рабочими профилями. Ключи обладают изогнутой формой, удобны для выполнения крепежных работ в труднодоступных местах. Материалом для изготовления изделий служит хромованадиевая сталь. Твердость достигает 50 HRС. Сатинированное покрытие позволяет надежно удерживать ключи в процессе работ. Для удобства хранения и транспортировки комплекта предусмотрен пластиковый зажим.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор удлиненных имбусовых ключей TORX, 9шт, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12306 - специализированные инструменты со звездообразными рабочими профилями. Ключи обладают изогнутой формой, удобны для выполнения крепежных работ в труднодоступных местах. Материалом для изготовления изделий служит хромованадиевая сталь. Твердость достигает 50 HRС. Сатинированное покрытие позволяет надежно удерживать ключи в процессе работ. Для удобства хранения и транспортировки комплекта предусмотрен пластиковый зажим.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых TORX-TORX Tampered, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин., чехол Matrix (12313) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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