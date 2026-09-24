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Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375)

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Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 1
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 2
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 3
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 4
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 5
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 6
Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 1
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 2
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 3
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 4
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 5
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 6
  • Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
410

Описание товара Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375)

Универсальный набор отверток CrV, трехкомпонентные рукоятки, 8шт СИБРТЕХ 13375 подходит для работы с крепежом, имеющим плоские и крестовые рабочие профили разных размеров. Стержни отверток выполнены из прочного материала - стали твердостью 50-52 HRC с хромовым покрытием для защиты от коррозии. Рукоятки изготовлены из трехкомпонентного материала - удобны в обхвате, не скользят в руке. Рабочие наконечники дополнительно намагничены, имеют износостойкое фосфатированное покрытие. В наборе представлены отвертки с крутящимися затыльниками для высокоточных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор отверток CrV, трехкомпонентные рукоятки, 8шт СИБРТЕХ 13375 подходит для работы с крепежом, имеющим плоские и крестовые рабочие профили разных размеров. Стержни отверток выполнены из прочного материала - стали твердостью 50-52 HRC с хромовым покрытием для защиты от коррозии. Рукоятки изготовлены из трехкомпонентного материала - удобны в обхвате, не скользят в руке. Рабочие наконечники дополнительно намагничены, имеют износостойкое фосфатированное покрытие. В наборе представлены отвертки с крутящимися затыльниками для высокоточных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13375) - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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