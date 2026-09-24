Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, матовый хром Matrix (15410)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 649173
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840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, г.
890
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, матовый хром Matrix (15410)
Набор Matrix 15410 включает 9 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-22 мм, с покрытием «матовый хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
ключи комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 15410 включает 9 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-22 мм, с покрытием «матовый хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 9 шт., CrV, матовый хром Matrix (15410) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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