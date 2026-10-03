Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов бытовой, 22 предмета Matrix (13561)
Слесарно-монтажный набор Matrix 13561, 22 предмета, оптимально подходит для бытового и профессионального использования. Универсальный набор содержит ключи-шестигранники для удобства работы в труднодоступных местах, разводной ключ для монтажа/демонтажа болтов и гаек, реверсивную отвертку с битами и переходником для работы с крепежными элементами, бокорезы и плоскогубцы для зажима и сгибания заготовок.
Преимущества
- Инструменты выполнены из инструментальной стали, рабочие части закалены, что придает набору необходимые прочностные характеристики.
- За счет двухкомпонентных рукояток бокорезы, плоскогубцы и отвертка надежно лежат в руке и не проскальзывают, ограничительные упоры обеспечивают безопасную работу.
- Набор упакован в тканевый пенал на молнии, поэтому при транспортировке и хранении комплектующие не потеряются.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Слесарно-монтажный набор Matrix 13561, 22 предмета, оптимально подходит для бытового и профессионального использования. Универсальный набор содержит ключи-шестигранники для удобства работы в труднодоступных местах, разводной ключ для монтажа/демонтажа болтов и гаек, реверсивную отвертку с битами и переходником для работы с крепежными элементами, бокорезы и плоскогубцы для зажима и сгибания заготовок.
Преимущества
- Инструменты выполнены из инструментальной стали, рабочие части закалены, что придает набору необходимые прочностные характеристики.
- За счет двухкомпонентных рукояток бокорезы, плоскогубцы и отвертка надежно лежат в руке и не проскальзывают, ограничительные упоры обеспечивают безопасную работу.
- Набор упакован в тканевый пенал на молнии, поэтому при транспортировке и хранении комплектующие не потеряются.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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