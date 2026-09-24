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Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11

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Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 - фото 1
Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
отвертки, кейс
  • Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 - фото 1
  • Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
отвертки, кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
0
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
PH0, SL3, PH2, PH1, SL4
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11

Набор отверток STAYER Hercules-K11, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает как передачу высокого крутящего момента от руки к профилю крепежа, так и быстрое выполнение работ, не требующих больших усилий. Стержни из хромованадиевой стали обладают повышенной прочностью и долговечностью. Оптимальный баланс длины и диаметра рукоятки обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Материал стержня - сталь Cr-V Высокая твердость и точность шлица Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски. Отвертки SL: 3, 4, 5, 6 – 4 шт. Отвертки PH: 0, 1, 2 – 3 шт. Отвертки PZ: 1, 2 – 2 шт. Отвертка 38 мм, PH: PH 2 – 1 шт. Отвертка 38 мм, SL: SL 6 – 1 шт.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
отвертки, кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
0
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
PH0, SL3, PH2, PH1, SL4
Количество сверл (буров), шт
0
Развернуть
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток STAYER Hercules-K11, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает как передачу высокого крутящего момента от руки к профилю крепежа, так и быстрое выполнение работ, не требующих больших усилий. Стержни из хромованадиевой стали обладают повышенной прочностью и долговечностью. Оптимальный баланс длины и диаметра рукоятки обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Материал стержня - сталь Cr-V Высокая твердость и точность шлица Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски. Отвертки SL: 3, 4, 5, 6 – 4 шт. Отвертки PH: 0, 1, 2 – 3 шт. Отвертки PZ: 1, 2 – 2 шт. Отвертка 38 мм, PH: PH 2 – 1 шт. Отвертка 38 мм, SL: SL 6 – 1 шт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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