Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11
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Характеристики
Описание товара Набор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11
Набор отверток STAYER Hercules-K11, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает как передачу высокого крутящего момента от руки к профилю крепежа, так и быстрое выполнение работ, не требующих больших усилий. Стержни из хромованадиевой стали обладают повышенной прочностью и долговечностью. Оптимальный баланс длины и диаметра рукоятки обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Материал стержня - сталь Cr-V Высокая твердость и точность шлица Магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах Специально сконструированная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски. Отвертки SL: 3, 4, 5, 6 – 4 шт. Отвертки PH: 0, 1, 2 – 3 шт. Отвертки PZ: 1, 2 – 2 шт. Отвертка 38 мм, PH: PH 2 – 1 шт. Отвертка 38 мм, SL: SL 6 – 1 шт.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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