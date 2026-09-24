Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 649238
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
300
Описание товара Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
Набор отверток Matrix Professional 13303 из стали S2, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 6 инструментов. и предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки подходят под шлицы PH и SL и имеют намагниченные жала, позволяющие направлять крепеж одной рукой. Набор пригодится во время ремонта бытовой и компьютерной техники или сборки мебели.
Преимущества
- Высокая сопротивляемость нагрузкам — стержни выполнены из высококачественной японской стали S2, рабочие части закалены до твердости 58-62 HRC.
- Надежное соединение со стержнями — рукоятки произведены по технологии цельного литья.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Удобное хранение — в тыльной части рукояток имеются отверстия для подвешивания отверток.
- Гарантированное качество — отвертки изготовлены в Тайване под усиленным контролем на всех этапах производства.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Набор отверток Matrix Professional 13303 из стали S2, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 6 инструментов. и предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки подходят под шлицы PH и SL и имеют намагниченные жала, позволяющие направлять крепеж одной рукой. Набор пригодится во время ремонта бытовой и компьютерной техники или сборки мебели.
Преимущества
- Высокая сопротивляемость нагрузкам — стержни выполнены из высококачественной японской стали S2, рабочие части закалены до твердости 58-62 HRC.
- Надежное соединение со стержнями — рукоятки произведены по технологии цельного литья.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Удобное хранение — в тыльной части рукояток имеются отверстия для подвешивания отверток.
- Гарантированное качество — отвертки изготовлены в Тайване под усиленным контролем на всех этапах производства.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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