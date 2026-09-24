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Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)

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Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - фото 1
Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
  • Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - фото 1
  • Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
20
Макс. размер ключей, мм
20
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL3, PH1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL2, SL5.5, SL7
Посадка бит
1/4 дюйма
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, кг.
1.33

Описание товара Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)

Универсальный набор STAYER Master?17 (2205?H17) — компактный комплект из 17 предметов для бытовых ремонтных и монтажных работ: повесить полку, собрать мебель, подтянуть крепление и т. п.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
20
Макс. размер ключей, мм
20
Количество отверток, шт
1
Развернуть
Шлицы отверток
SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL3, PH1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL2, SL5.5, SL7
Посадка бит
1/4 дюйма
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор STAYER Master?17 (2205?H17) — компактный комплект из 17 предметов для бытовых ремонтных и монтажных работ: повесить полку, собрать мебель, подтянуть крепление и т. п.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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