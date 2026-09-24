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Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355)

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Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 1
Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 2
Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 3
Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 4
Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
пробник электричества
  • Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 1
  • Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 2
  • Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 3
  • Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 4
  • Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649216
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
пробник электричества
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х8
Вес, г.
458

Описание товара Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355)

Набор диэлектрических отверток Matrix 13355 состоит из 7 предметов: 6 отверток с двухкомпонентными рукоятками, выдерживающих напряжение до 1000 В, и тестера до 250 В. Предназначен для проведения электромонтажных работ. Отвертки полностью покрыты изолирующим материалом, защищающим мастера от поражения электрическим током. Подходят для шлицев SL и PH. Входящий в комплект тестер позволяет быстро определить наличие напряжения в сети. Набор рекомендован для профессионального применения. Важно — перед выполнением работ следует обесточить сеть либо отключить от нее прибор!



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Отзывы о товаре Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
пробник электричества
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор диэлектрических отверток Matrix 13355 состоит из 7 предметов: 6 отверток с двухкомпонентными рукоятками, выдерживающих напряжение до 1000 В, и тестера до 250 В. Предназначен для проведения электромонтажных работ. Отвертки полностью покрыты изолирующим материалом, защищающим мастера от поражения электрическим током. Подходят для шлицев SL и PH. Входящий в комплект тестер позволяет быстро определить наличие напряжения в сети. Набор рекомендован для профессионального применения. Важно — перед выполнением работ следует обесточить сеть либо отключить от нее прибор!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток диэлектр. до 1000 В + тестер, 7 пред., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Matrix (13355) - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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