Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 347591
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
28
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х3
Вес, г.
650
Описание товара Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)
Набор STAYER STANDARD 1/4", 28 предметов 27754-H28 используется в автомастерских для слесарных и монтажных работ. Каждый инструмент из набора выполнен из закаленной инструментальной стали и имеет хромированное покрытие, защищающее его от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Кмоплектация
удлинитель для головок
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
28
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Набор STAYER STANDARD 1/4", 28 предметов 27754-H28 используется в автомастерских для слесарных и монтажных работ. Каждый инструмент из набора выполнен из закаленной инструментальной стали и имеет хромированное покрытие, защищающее его от коррозии. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Присоединительный квадрат - 1/4.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов) – стоимость товара 1520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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