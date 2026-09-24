Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 649239
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х5
Вес, г.
620
Описание товара Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164)
Набор отвёрток 6 шт S2 GROSS 12164 используют для ремонтных работ. В набор входит шесть стальных отверток разных размеров. Они имеют эргономичную рукоятку и стержень с намагниченным наконечником, который обеспечивает плотное соприкосновение с головкой крепежа.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Набор отвёрток 6 шт S2 GROSS 12164 используют для ремонтных работ. В набор входит шесть стальных отверток разных размеров. Они имеют эргономичную рукоятку и стержень с намагниченным наконечником, который обеспечивает плотное соприкосновение с головкой крепежа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор отвёрток, 6 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12164) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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