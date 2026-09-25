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Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов

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Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов - фото 1
Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
  • Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов - фото 1
  • Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
12
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов

Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
12
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
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Страна производитель
Россия
Описание

Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор рожковых гаечных ключей СИБИН 27013-H12, 6 - 32 мм, 12 предметов - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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