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Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
132
Комплектация
Длинногубцы 160 мм - 1 штБокорезы 160 мм - 1 штОбжимные клещи 200 мм - 1 штКлюч разводной 150 мм - 1 штОтвертки для точных работ: SL2.4, SL3.0, PH0, PH1 - 4 штМолоток-гвоздодер 250 г - 1 штРулетка 3 м ? 16 мм - 1 штУровень «Торпедо»: 230 мм, 3 глазка - -1 штНож со сменным лезвием 9 мм - 1 штОтвертка реверсивная 185 мм - 1 штАдаптер - 1 штБиты для реверсивной отвертки: SL3.0, SL4.0, SL5.0, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, H3, H4, H5, S1, S2 - 19 штКлючи имбусовые: H1.5, H2,
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  • Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta - фото 26
  • Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta - фото 27
  • Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta - фото 28
  • Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
132
Комплектация
Длинногубцы 160 мм - 1 штБокорезы 160 мм - 1 штОбжимные клещи 200 мм - 1 штКлюч разводной 150 мм - 1 штОтвертки для точных работ: SL2.4, SL3.0, PH0, PH1 - 4 штМолоток-гвоздодер 250 г - 1 штРулетка 3 м ? 16 мм - 1 штУровень «Торпедо»: 230 мм, 3 глазка - -1 штНож со сменным лезвием 9 мм - 1 штОтвертка реверсивная 185 мм - 1 штАдаптер - 1 штБиты для реверсивной отвертки: SL3.0, SL4.0, SL5.0, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, H3, H4, H5, S1, S2 - 19 штКлючи имбусовые: H1.5, H2,
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
132
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta

Набор инструментов Sparta 135645 включает в себя 132 предмета для бытового применения: обжимные клещи, отвертки, в том числе для точных работ, молоток-гвоздодер, бокорезы, строительный уровень, разводной и имбусовые ключи, биты-вставки с адаптером, длинногубцы, рулетку, канцелярский нож, а также набор крепежа. Инструменты оптимально подходят для выполнения слесарно-монтажных работ дома или на даче.

Преимущества

  • Износостойкость — инструменты изготовлены из высокопрочной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено матовое хромированное покрытие.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в пластиковый кейс с ложементом.



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Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
132
Комплектация
Длинногубцы 160 мм - 1 штБокорезы 160 мм - 1 штОбжимные клещи 200 мм - 1 штКлюч разводной 150 мм - 1 штОтвертки для точных работ: SL2.4, SL3.0, PH0, PH1 - 4 штМолоток-гвоздодер 250 г - 1 штРулетка 3 м ? 16 мм - 1 штУровень «Торпедо»: 230 мм, 3 глазка - -1 штНож со сменным лезвием 9 мм - 1 штОтвертка реверсивная 185 мм - 1 штАдаптер - 1 штБиты для реверсивной отвертки: SL3.0, SL4.0, SL5.0, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, H3, H4, H5, S1, S2 - 19 штКлючи имбусовые: H1.5, H2,
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
132
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Sparta 135645 включает в себя 132 предмета для бытового применения: обжимные клещи, отвертки, в том числе для точных работ, молоток-гвоздодер, бокорезы, строительный уровень, разводной и имбусовые ключи, биты-вставки с адаптером, длинногубцы, рулетку, канцелярский нож, а также набор крепежа. Инструменты оптимально подходят для выполнения слесарно-монтажных работ дома или на даче.

Преимущества

  • Износостойкость — инструменты изготовлены из высокопрочной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено матовое хромированное покрытие.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в пластиковый кейс с ложементом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta - купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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