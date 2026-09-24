Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
Набор инструментов Sparta 135645 включает в себя 132 предмета для бытового применения: обжимные клещи, отвертки, в том числе для точных работ, молоток-гвоздодер, бокорезы, строительный уровень, разводной и имбусовые ключи, биты-вставки с адаптером, длинногубцы, рулетку, канцелярский нож, а также набор крепежа. Инструменты оптимально подходят для выполнения слесарно-монтажных работ дома или на даче.
Преимущества
- Износостойкость — инструменты изготовлены из высокопрочной стали и закалены до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено матовое хромированное покрытие.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в пластиковый кейс с ложементом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Sparta 135645 включает в себя 132 предмета для бытового применения: обжимные клещи, отвертки, в том числе для точных работ, молоток-гвоздодер, бокорезы, строительный уровень, разводной и имбусовые ключи, биты-вставки с адаптером, длинногубцы, рулетку, канцелярский нож, а также набор крепежа. Инструменты оптимально подходят для выполнения слесарно-монтажных работ дома или на даче.
Преимущества
- Износостойкость — инструменты изготовлены из высокопрочной стали и закалены до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено матовое хромированное покрытие.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты упакованы в пластиковый кейс с ложементом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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