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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511)

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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
  • Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511)
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х4
Вес, кг.
3.5

Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511)

Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 6 шт 14511 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных трещоточных ключей MATRIX 6 шт 14511 предназначен для монтажа и демонтажа гаек и болтов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали для долгого срока службы. А хромоникелевое покрытие защищает ключи от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Matrix (14511) - стоимость товара 1240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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