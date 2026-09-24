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Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) купить с доставкой в Москве
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Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)

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Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 1
Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 2
Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 3
Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
ключи имбусовые (шестигранные), упаковка
  • Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 1
  • Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 2
  • Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 3
  • Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
ключи имбусовые (шестигранные), упаковка
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
10
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX), Torx (T/TX)
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х4
Вес, г.
800

Описание товара Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)

Набор имбусовых ключей ЗУБР 27463?H18 (18 шт.) — универсальный комплект для работы с крепёжом с внутренним профилем. Подходит для бытового и профессионального использования: ремонта техники, сборки мебели, авторабот и т. д.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
ключи имбусовые (шестигранные), упаковка
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
10
Количество имбусовых ключей
18
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX), Torx (T/TX)
Развернуть
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Набор имбусовых ключей ЗУБР 27463?H18 (18 шт.) — универсальный комплект для работы с крепёжом с внутренним профилем. Подходит для бытового и профессионального использования: ремонта техники, сборки мебели, авторабот и т. д.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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