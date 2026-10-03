Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400
Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 26915 мощностью 2400 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху, основная рукоятка поворачивается на 90° относительно корпуса.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Metabo WEV 850-125 (603611000)
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитВибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитУглошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605...
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная Makita BO5040
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 610 руб. 11 470 руб.2153 руб. в СплитМашина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШ...
Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 26915 мощностью 2400 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху, основная рукоятка поворачивается на 90° относительно корпуса.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400