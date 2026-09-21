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Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707373
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.7
Длина, см
32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х17х14
Вес, кг.
3.42

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Угловая шлифмашина Makita GA5050R предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов из металла и камня без использования воды. Оснащена дополнительной рукояткой для удобной работы. Имеет плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.7
Длина, см
32.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Makita GA5050R предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов из металла и камня без использования воды. Оснащена дополнительной рукояткой для удобной работы. Имеет плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Makita GA5050R 1300Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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