Шлифмашина ленточная Makita 9910
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9910
Ленточная шлифмашина Makita 9910 - компактная сетевая шлифмашина мощностью 650 Вт с лентой 76?457 мм, предназначенная для грубой и промежуточной обработки древесины и других материалов. Невысокий уровень шума для своего класса и удобный баланс делают её подходящей как для мастерской, так и для работ на объекте.
Для каких задач инструмент
Модель удобно использовать для выравнивания досок и щитов, снятия старой краски и лака, подготовки поверхностей под покраску или лакировку. Благодаря плоской верхней части корпус можно фиксировать в перевёрнутом положении и использовать машину как мини-станок для обработки небольших деталей.
Ключевые особенности
Скорость ленты порядка 270-330 м/мин обеспечивает эффективное съём материала при контролируемом усилии. Ширина ленты 76 мм и длина 457 мм дают хорошее сочетание манёвренности и производительности, а масса около 2.5-2.6 кг облегчает работу одной рукой. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса помогает снижать запылённость рабочего места.
Важные нюансы перед покупкой
Для аккуратного результата важно использовать качественные абразивные ленты и не превышать рекомендуемое давление на инструмент, иначе возможны "завалы" кромок. При длительной работе стоит применять защиту слуха и респиратор, так как при интенсивном съёме материала пыли и шума будет заметно больше, чем у орбитальных шлифмашин.
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Ленточная шлифмашина Makita 9910 - компактная сетевая шлифмашина мощностью 650 Вт с лентой 76?457 мм, предназначенная для грубой и промежуточной обработки древесины и других материалов. Невысокий уровень шума для своего класса и удобный баланс делают её подходящей как для мастерской, так и для работ на объекте.
Для каких задач инструмент
Модель удобно использовать для выравнивания досок и щитов, снятия старой краски и лака, подготовки поверхностей под покраску или лакировку. Благодаря плоской верхней части корпус можно фиксировать в перевёрнутом положении и использовать машину как мини-станок для обработки небольших деталей.
Ключевые особенности
Скорость ленты порядка 270-330 м/мин обеспечивает эффективное съём материала при контролируемом усилии. Ширина ленты 76 мм и длина 457 мм дают хорошее сочетание манёвренности и производительности, а масса около 2.5-2.6 кг облегчает работу одной рукой. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса помогает снижать запылённость рабочего места.
Важные нюансы перед покупкой
Для аккуратного результата важно использовать качественные абразивные ленты и не превышать рекомендуемое давление на инструмент, иначе возможны "завалы" кромок. При длительной работе стоит применять защиту слуха и респиратор, так как при интенсивном съёме материала пыли и шума будет заметно больше, чем у орбитальных шлифмашин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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