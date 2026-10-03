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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black

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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648829
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Габариты
47x123.3x12.8мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
135

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black

Кнопочные телефоны BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Эти телефоны представлены в стильных красном и черном цветах, привлекающих внимание своим элегантным дизайном. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, который обеспечивает четкое изображение и удобен для базового использования. Устройство поддерживает до трех SIM-карт, что предоставляет пользователю гибкость в управлении различными номерами и тарифами. BQ предлагает встроенную камеру для запечатления важных моментов и Bluetooth для беспроводного подключения к другим устройствам. Телефон поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ, что позволяет хранить большое количество контактов и мультимедийных файлов. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч гарантирует длительное время работы устройства, а легкий вес — всего 0,069 кг — делает его удобным для постоянного ношения с собой. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что обеспечивает быстрое и удобное пополнение заряда. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и не имеет сенсорного экрана, что делает его идеальным выбором для пользователей, предпочитающих тактильные физические клавиши. Телефоны BQ — это идеальное сочетание надежности, простоты и функциональности для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Габариты
47x123.3x12.8мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Эти телефоны представлены в стильных красном и черном цветах, привлекающих внимание своим элегантным дизайном. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, который обеспечивает четкое изображение и удобен для базового использования. Устройство поддерживает до трех SIM-карт, что предоставляет пользователю гибкость в управлении различными номерами и тарифами. BQ предлагает встроенную камеру для запечатления важных моментов и Bluetooth для беспроводного подключения к другим устройствам. Телефон поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ, что позволяет хранить большое количество контактов и мультимедийных файлов. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч гарантирует длительное время работы устройства, а легкий вес — всего 0,069 кг — делает его удобным для постоянного ношения с собой. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что обеспечивает быстрое и удобное пополнение заряда. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и не имеет сенсорного экрана, что делает его идеальным выбором для пользователей, предпочитающих тактильные физические клавиши. Телефоны BQ — это идеальное сочетание надежности, простоты и функциональности для повседневного использования.
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Отзывы


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