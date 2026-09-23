Описание товара Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка

SONY MUSIC ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО АЛЬБОМА PRIMAL SCREAM «SCREAMADELICA» ТРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕЛИЗАМИ!.. Первоначально выпущенный в 1991 году, «Screamadelica» Primal Scream - один из тех редких альбомов, которые, несомненно, являются определяющей эпоху классикой на все времена. Его гедонистическое столкновение клубной культуры и рок-корней сделало Primal Scream одной из самых любимых критиками групп последних десятилетий и впервые вывело их в десятку лучших, а позже став первым альбомом, получившим премию Mercury Prize. Его синглы, в том числе Movin’ On Up, Loaded и Come Together, по сей день остаются фаворитами танцполов и радиостанций. В этом году Primal Scream отмечают 30-летие альбома тремя специальными релизами:. - Бокс-сет 12 синглов Screamadelica (выходит 17 сентября) включает девять копий синглов из оригинальной кампании, все напечатанные на 180-граммовом виниле. Он дополняется десятой пластинкой, которая состоит из ранее не выпущенного ремикса (и сопутствующей инструментальной версии) на «Shine Like Stars» любимого продюсера альбома Эндрю Уэзеролла. В наборе также есть три принта обложки альбома художника Пола Каннелла и код для загрузки. - Двойной виниловый Picture диск Screamadelica (релиз 17 сентября) включает культовую обложку альбома, напечатанную на виниле. Это первый в истории официальный Picture Vinyl Screamadelica. - Ранее не издававшийся сборник «Demodelica» (выйдет 15 октября) дает новое представление о создании альбома со множеством ранних демо и рабочих миксов. Он будет выпущен на двойном виниле и CD. Комплекты будут дополнены новыми примечаниями Джона Сэвиджа. Автор и журналист известен тем, что задокументировал британскую музыкальную культуру в таких книгах, как «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» и «The Hacienda Must Be Built». Бобби Гиллеспи размышлял о «Screamadelica» во время интервью VICE. Он прокомментировал:. «Это потрясающе - сделать альбом, который, войдя в музыкальный магазин, вы увидите на стене вместе с такими альбомами, как «Ziggy Stardust», «Transformer» и «Never Mind the Bollocks». Помимо «Astral Weeks» Ван Моррисона, вы видите первый альбом Velvets и «Screamadelica». И еще, вероятно, вы увидите «Led Zeppelin IV». Знаете чтоx Когда мы начинали как группа, это было выше наших самых смелых мечтаний. Это чистая запись. Она очень искреннеяя и мы очень гордимся тем, что сделали это. Это также великий документ того времени - именно таким оно было. Мы были там в клубах, наслаждались экстазом и жили рок-н-ролльной жизнью».