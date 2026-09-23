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Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка

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Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 2
Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 3
Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 4
Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave Gahan
Альбом (сингл)
Paper Monsters
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647191
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Загружаем...
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Загружаем...
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Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398785417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave Gahan
Альбом (сингл)
Paper Monsters
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Dirty Sticky Floors, Hold On, A Little Piece, Bottle Living, Black And Blue Again, Stay, I Need You, Bitter Apple, Hidden Houses, Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка

БУМАЖНЫЕ МОНСТРЫ ДЕЙВА ГААНА: ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ СОЛЬНОГО ДЕБЮТА ФРОНТМЕНА DEPECHE MODE!.. 29 октября увидит свет виниловое переиздание Paper Monsters — дебютного сольного альбома вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана. Альбом, первоначально увидевший свет в 2003 году, включит в себя 10 треков с оригинального релиза и будет выпущен на 180-граммовом виниле. Идея выпуска сольного альбома возникла у Гаана сразу после выхода альбома Depeche Mode Exciter. К этому моменту Depeche Mode обладали незыблемым авторитетом и вполне заслуженным культовым статусом — и, быть может, именно поэтому Гаану захотелось реализоваться в качестве сольного автора. По своему звучанию Paper Monsters довольно далеко отходит от звучания Depeche Mode образца начала столетия: если тот же Exciter вышел довольно-таки минималистичным, то Paper Monsters отличает разнообразие аранжировок. На пластинке почти отсутствуют характерные для Depeche Mode электронные элементы, по своему существу, Paper Monsters — это породистая рок-пластинка, которая черпает много от блюза. Тем не менее, фанаты Depeche Mode легко распознают почерк автора, периодически встречая работы и мелодии, отсылающие к разным этапам творчества Depeche Mode. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали неизгладимое влияние на музыкальный ландшафт нашего времени. Одна из самых влиятельных, любимых и продаваемых музыкальных групп всех времен, Depeche Mode продали более 100 миллионов записей и выступили перед более чем 30 миллионами поклонников по всему миру. Основанная в 1981 году, группа Depeche Mode — Мартин Гор, Дэйв Гаан и Энди Флетчер — продолжают завоевывать признание критиков и коммерсантов по всему миру как в студии, так и на гастролях. Многочисленные артисты называют их вдохновителями и новаторами — а 14 студийных альбомов группы вошли в десятку лучших в более чем 20 странах, включая США и Великобританию.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398785417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave Gahan
Альбом (сингл)
Paper Monsters
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Dirty Sticky Floors, Hold On, A Little Piece, Bottle Living, Black And Blue Again, Stay, I Need You, Bitter Apple, Hidden Houses, Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
БУМАЖНЫЕ МОНСТРЫ ДЕЙВА ГААНА: ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ СОЛЬНОГО ДЕБЮТА ФРОНТМЕНА DEPECHE MODE!.. 29 октября увидит свет виниловое переиздание Paper Monsters — дебютного сольного альбома вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана. Альбом, первоначально увидевший свет в 2003 году, включит в себя 10 треков с оригинального релиза и будет выпущен на 180-граммовом виниле. Идея выпуска сольного альбома возникла у Гаана сразу после выхода альбома Depeche Mode Exciter. К этому моменту Depeche Mode обладали незыблемым авторитетом и вполне заслуженным культовым статусом — и, быть может, именно поэтому Гаану захотелось реализоваться в качестве сольного автора. По своему звучанию Paper Monsters довольно далеко отходит от звучания Depeche Mode образца начала столетия: если тот же Exciter вышел довольно-таки минималистичным, то Paper Monsters отличает разнообразие аранжировок. На пластинке почти отсутствуют характерные для Depeche Mode электронные элементы, по своему существу, Paper Monsters — это породистая рок-пластинка, которая черпает много от блюза. Тем не менее, фанаты Depeche Mode легко распознают почерк автора, периодически встречая работы и мелодии, отсылающие к разным этапам творчества Depeche Mode. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали неизгладимое влияние на музыкальный ландшафт нашего времени. Одна из самых влиятельных, любимых и продаваемых музыкальных групп всех времен, Depeche Mode продали более 100 миллионов записей и выступили перед более чем 30 миллионами поклонников по всему миру. Основанная в 1981 году, группа Depeche Mode — Мартин Гор, Дэйв Гаан и Энди Флетчер — продолжают завоевывать признание критиков и коммерсантов по всему миру как в студии, так и на гастролях. Многочисленные артисты называют их вдохновителями и новаторами — а 14 студийных альбомов группы вошли в десятку лучших в более чем 20 странах, включая США и Великобританию.
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Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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