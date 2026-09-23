Unanimated - Victory In Blood (0194399373613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UNANIMATED
Альбом (сингл)
Victory in Blood
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 647126
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399373613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UNANIMATED
Альбом (сингл)
Victory in Blood
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Victory in Blood, Seven Mouths of Madness, As the Night Takes us, The Devil Rides Out, With a Cold Embrace, Demon Pact (Mysterium Tremendum), XIII, Scepter of Vengeance, Chaos Ascends, The Golden Dawn of Murder, Divine Hunger, The Poetry of the Scared Earth, Satanic Lust (Cover), Etching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Unanimated - Victory In Blood (0194399373613) виниловая пластинка
Новый альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Unanimated "Victory in Blood". «Victory in Blood» - это первый студийный альбом группы за более чем 10 лет, который впервые предлагает свежий материал после высоко оцененного EP «Annihilation» 2018 года. Новый лонгплейер можно считать еще одной вехой в долгой истории группы UNANIMATED, который доказывает, что они по-прежнему являются настоящими мастерами скандинавского блэк/дэт-метала с безумными мелодиями! Над поистине невероятным оформлением и макетом работал никто иной, как Даниэле Валериани (Mayhem, Triptykon, Behemoth, Dissection - и это лишь некоторые имен).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399373613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UNANIMATED
Альбом (сингл)
Victory in Blood
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Victory in Blood, Seven Mouths of Madness, As the Night Takes us, The Devil Rides Out, With a Cold Embrace, Demon Pact (Mysterium Tremendum), XIII, Scepter of Vengeance, Chaos Ascends, The Golden Dawn of Murder, Divine Hunger, The Poetry of the Scared Earth, Satanic Lust (Cover), Etching
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Новый альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Unanimated "Victory in Blood". «Victory in Blood» - это первый студийный альбом группы за более чем 10 лет, который впервые предлагает свежий материал после высоко оцененного EP «Annihilation» 2018 года. Новый лонгплейер можно считать еще одной вехой в долгой истории группы UNANIMATED, который доказывает, что они по-прежнему являются настоящими мастерами скандинавского блэк/дэт-метала с безумными мелодиями! Над поистине невероятным оформлением и макетом работал никто иной, как Даниэле Валериани (Mayhem, Triptykon, Behemoth, Dissection - и это лишь некоторые имен).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Unanimated - Victory In Blood (0194399373613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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