Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 647003
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Трек-лист
Graveyard, 1884, Daniel And Abby, Fatum, Whyx!, Guilty, Daniels Descent Into Transitus, Listen To My Story, Two Worlds Now One, Talk Of The Town, Old Friend, Dumb Piece Of Rock, Get Out! Now!, Seven Days, Seven Nights, Condemned Without A Trial, Daniels Funeral, Hopelessly Slipping Away, This Human Equation, Henrys Plot, Message From Beyond, Daniels Vision, She Is Innocent, Lavinias Confession, Inferno, Your Story Is Over!, Abby In Transitus, The Great Beyond
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка
Transitus - десятый студийный альбом голландской прогрессивной рок-метал-группы Ayreon на виниловой пластинке. Альбом был выпущен 25 сентября 2020 года.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Трек-лист
Graveyard, 1884, Daniel And Abby, Fatum, Whyx!, Guilty, Daniels Descent Into Transitus, Listen To My Story, Two Worlds Now One, Talk Of The Town, Old Friend, Dumb Piece Of Rock, Get Out! Now!, Seven Days, Seven Nights, Condemned Without A Trial, Daniels Funeral, Hopelessly Slipping Away, This Human Equation, Henrys Plot, Message From Beyond, Daniels Vision, She Is Innocent, Lavinias Confession, Inferno, Your Story Is Over!, Abby In Transitus, The Great Beyond
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Transitus - десятый студийный альбом голландской прогрессивной рок-метал-группы Ayreon на виниловой пластинке. Альбом был выпущен 25 сентября 2020 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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