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Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка

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Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 1
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 2
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 3
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 4
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 5
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 6
Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 3
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 4
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 5
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 6
  • Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Трек-лист
Graveyard, 1884, Daniel And Abby, Fatum, Whyx!, Guilty, Daniels Descent Into Transitus, Listen To My Story, Two Worlds Now One, Talk Of The Town, Old Friend, Dumb Piece Of Rock, Get Out! Now!, Seven Days, Seven Nights, Condemned Without A Trial, Daniels Funeral, Hopelessly Slipping Away, This Human Equation, Henrys Plot, Message From Beyond, Daniels Vision, She Is Innocent, Lavinias Confession, Inferno, Your Story Is Over!, Abby In Transitus, The Great Beyond
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка

Transitus - десятый студийный альбом голландской прогрессивной рок-метал-группы Ayreon на виниловой пластинке. Альбом был выпущен 25 сентября 2020 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
Transitus
Трек-лист
Graveyard, 1884, Daniel And Abby, Fatum, Whyx!, Guilty, Daniels Descent Into Transitus, Listen To My Story, Two Worlds Now One, Talk Of The Town, Old Friend, Dumb Piece Of Rock, Get Out! Now!, Seven Days, Seven Nights, Condemned Without A Trial, Daniels Funeral, Hopelessly Slipping Away, This Human Equation, Henrys Plot, Message From Beyond, Daniels Vision, She Is Innocent, Lavinias Confession, Inferno, Your Story Is Over!, Abby In Transitus, The Great Beyond
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Transitus - десятый студийный альбом голландской прогрессивной рок-метал-группы Ayreon на виниловой пластинке. Альбом был выпущен 25 сентября 2020 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayreon - Transitus (coloured) (0810020502237) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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