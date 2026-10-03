Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
Совместимость
TASKalfa 5004i, TASKalfa 6004i, TASKalfa 7004i, TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci, TASKalfa 4054ci, TASKalfa 5054ci, TASKalfa 6054ci, TASKalfa 7054ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645938
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тумба
Дополнительно
материал - металл
Совместимость
TASKalfa 5004i, TASKalfa 6004i, TASKalfa 7004i, TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci, TASKalfa 4054ci, TASKalfa 5054ci, TASKalfa 6054ci, TASKalfa 7054ci
Цвет
черный
Особенности
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
17
Описание товара Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Kyocera
Тип товара
Тумба
Дополнительно
материал - металл
Совместимость
TASKalfa 5004i, TASKalfa 6004i, TASKalfa 7004i, TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci, TASKalfa 4054ci, TASKalfa 5054ci, TASKalfa 6054ci, TASKalfa 7054ci
Цвет
черный
Особенности
на колесиках
Страна производитель
Китай
Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тумба Kyocera CB-7210M (870LD00129) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci