Сервисный комплект MK-475 для FS-6025MFP/6030MFP/6025MFP/B/FS-6525MFP/FS-6530MFP
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Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588344
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Размеры в упаковке, см
64х44х39
Вес, кг.
8.7
Описание товара Сервисный комплект MK-475 для FS-6025MFP/6030MFP/6025MFP/B/FS-6525MFP/FS-6530MFP
Ремкомплект Kyocera MK-475 для FS-6525 позволит вернуть исчерпавшему свой рабочий ресурс лазерному МФУ прежнюю функциональность. Он предлагает необходимые для капремонта устройства детали. Набор обеспечивает запасными частями МФУ моделей Kyocera FS-6025MFP, Kyocera FS-6525MFP, Kyocera FS-6025MFP/B, Kyocera FS-6030MFP, Kyocera FS-6530MFP. После установки комплектующих из ремкомплекта Kyocera MK-475 совместимое лазерное МФУ вновь обретает возможность нормально функционировать. Замена таких расходников рекомендуется производителем техники после печати каждых 300 000 листов формата А4.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Ремкомплект Kyocera MK-475 для FS-6525 позволит вернуть исчерпавшему свой рабочий ресурс лазерному МФУ прежнюю функциональность. Он предлагает необходимые для капремонта устройства детали. Набор обеспечивает запасными частями МФУ моделей Kyocera FS-6025MFP, Kyocera FS-6525MFP, Kyocera FS-6025MFP/B, Kyocera FS-6030MFP, Kyocera FS-6530MFP. После установки комплектующих из ремкомплекта Kyocera MK-475 совместимое лазерное МФУ вновь обретает возможность нормально функционировать. Замена таких расходников рекомендуется производителем техники после печати каждых 300 000 листов формата А4.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Сервисный комплект MK-475 для FS-6025MFP/6030MFP/6025MFP/B/FS-6525MFP/FS-6530MFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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