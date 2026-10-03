Top.Mail.Ru
Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645890
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916)

Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.

Отзывы о товаре Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейки литиевые GP CR2450 - 1 шт (4891199063916) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...