Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645723
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DesignJet Z6200
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
403
Описание товара Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200
Картридж струйный GG GG-B6Y10A (HP 771 - B6Y10A) желтый 775 мл для струйного принтера HP DesignJet Z6200. Комплектация. Картридж струйный (775 мл) + упаковка.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DesignJet Z6200
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Картридж струйный GG GG-B6Y10A (HP 771 - B6Y10A) желтый 775 мл для струйного принтера HP DesignJet Z6200. Комплектация. Картридж струйный (775 мл) + упаковка.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный G&G GG-B6Y10A 771C желтый (775мл) для HP DesignJet Z6200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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