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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
223

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLBK способен обеспечить высокое качество печати и надежность в процессе всего срока службы. Он изготовлен из тщательно протестированных компонентов и предназначен для обслуживания принтеров производителя Brother MFC/HL. В данном картридже применяются чернила с красящими частицами черного цвета, которые совместно со струйной технологией гарантируют получение насыщенных и четких изображений на различных типах носителей. Объем чернил в картридже Cactus CS-LC3239XLBK составляет 129 мл.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLBK способен обеспечить высокое качество печати и надежность в процессе всего срока службы. Он изготовлен из тщательно протестированных компонентов и предназначен для обслуживания принтеров производителя Brother MFC/HL. В данном картридже применяются чернила с красящими частицами черного цвета, которые совместно со струйной технологией гарантируют получение насыщенных и четких изображений на различных типах носителей. Объем чернил в картридже Cactus CS-LC3239XLBK составляет 129 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLBK черный (129мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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