Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645241
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х44х11
Вес, кг.
4.7
Описание товара Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)
Безрамочный дизайн 27-дюймового Российского монитора БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Эргономичный дизайн ножки экономит место на рабочем столе. При изготовлении монитора применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Безрамочный дизайн 27-дюймового Российского монитора БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Эргономичный дизайн ножки экономит место на рабочем столе. При изготовлении монитора применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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