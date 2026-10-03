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Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD) купить с доставкой в Москве
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Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)

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Монитор БЕШТАУ 27&quot; М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645241
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Характеристики

Бренд
Бештау
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
68х44х11
Вес, кг.
4.7

Описание товара Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)

Безрамочный дизайн 27-дюймового Российского монитора БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Эргономичный дизайн ножки экономит место на рабочем столе. При изготовлении монитора применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.

Отзывы о товаре Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD)




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Характеристики
Бренд
Бештау
Тип товара
Мониторы
Описание
Безрамочный дизайн 27-дюймового Российского монитора БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Эргономичный дизайн ножки экономит место на рабочем столе. При изготовлении монитора применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор БЕШТАУ 27" М2701/FHD (PN:LCD) Чёрный (M2701/FHD/LCD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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