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ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084)

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ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 1
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 2
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 3
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 4
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 5
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 6
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 7
ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 4
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 5
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 6
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 7
  • ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644757
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
49х46х33
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084)

ИБП Powerman Online 1000 Plus реализует схему двойного преобразования энергии, которая устраняет необходимость в переключении питания с сети на батарею. Прибор с полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 900 Вт может эффективно работать при уровне входного напряжения 105 В - 305В. ИБП может применяться для подключения компьютерной и коммуникационной техники, систем управления, банковских терминалов и других устройств, чувствительных к качеству электропитания. Рассчитанный на длительное питание устройств-потребителей в условиях отсутствия напряжения в сети источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 Plus подключается к внешним батареям, конфигурацию которых вы сможете подобрать самостоятельно. Он обеспечивает защиту линии передачи данных, защиту аккумулятора от глубокого разряда, защиту техники от высоковольтных импульсов, отключения питающего напряжения, короткого замыкания и перегрузки.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП Powerman Online 1000 Plus реализует схему двойного преобразования энергии, которая устраняет необходимость в переключении питания с сети на батарею. Прибор с полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 900 Вт может эффективно работать при уровне входного напряжения 105 В - 305В. ИБП может применяться для подключения компьютерной и коммуникационной техники, систем управления, банковских терминалов и других устройств, чувствительных к качеству электропитания. Рассчитанный на длительное питание устройств-потребителей в условиях отсутствия напряжения в сети источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 Plus подключается к внешним батареям, конфигурацию которых вы сможете подобрать самостоятельно. Он обеспечивает защиту линии передачи данных, защиту аккумулятора от глубокого разряда, защиту техники от высоковольтных импульсов, отключения питающего напряжения, короткого замыкания и перегрузки.
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