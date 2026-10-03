ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 Plus 900W (6114084)
ИБП Powerman Online 1000 Plus реализует схему двойного преобразования энергии, которая устраняет необходимость в переключении питания с сети на батарею. Прибор с полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 900 Вт может эффективно работать при уровне входного напряжения 105 В - 305В. ИБП может применяться для подключения компьютерной и коммуникационной техники, систем управления, банковских терминалов и других устройств, чувствительных к качеству электропитания. Рассчитанный на длительное питание устройств-потребителей в условиях отсутствия напряжения в сети источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 Plus подключается к внешним батареям, конфигурацию которых вы сможете подобрать самостоятельно. Он обеспечивает защиту линии передачи данных, защиту аккумулятора от глубокого разряда, защиту техники от высоковольтных импульсов, отключения питающего напряжения, короткого замыкания и перегрузки.
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