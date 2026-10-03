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Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2 купить с доставкой в Москве
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Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2

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Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 1
Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 2
Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 3
Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 4
Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 5
Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 1
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 2
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 3
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 4
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 5
  • Антенна Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2 (ETH-SP-G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Вид оборудования
антенна
Установка
внешняя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х13
Вес, г.
110

Описание товара Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2

ETH-SP (Ethernet Surge Protector) представляет собой фирменную грозозащиту, предназначенную для предотвращения повреждения портов Ethernet. Данная модель защищает разъем от перепадов напряжения или статических разрядов. ETH-SP имеет пару портов Ethernet с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Поддерживается стандарт IEEE 802.3af. Повреждения ESD-атаками и перенапряжениями будут поглощаться и безопасно разряжаться в землю. Грозозащита ETH-SP способна выдержать грозовую нагрузку до 1 кВ/мс.

Отзывы о товаре Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Вид оборудования
антенна
Установка
внешняя
Страна производитель
Китай
Описание
ETH-SP (Ethernet Surge Protector) представляет собой фирменную грозозащиту, предназначенную для предотвращения повреждения портов Ethernet. Данная модель защищает разъем от перепадов напряжения или статических разрядов. ETH-SP имеет пару портов Ethernet с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Поддерживается стандарт IEEE 802.3af. Повреждения ESD-атаками и перенапряжениями будут поглощаться и безопасно разряжаться в землю. Грозозащита ETH-SP способна выдержать грозовую нагрузку до 1 кВ/мс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грозозащита Ethernet PoE Ubiquiti ETH-SP-G2 - данный товар вы можете купить по цене 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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