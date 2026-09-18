Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Несмотря на компактный размер TL-WA855RE не останется незамеченным благодаря его впечатляющим возможностям передавать Wi-Fi в ранее недоступных частях вашего дома. TL-WA855RE поддерживает Wi-Fi до 300 Мбит/с и позволяет вашим устройствам работать на максимальной скорости. Две внешние MIMO-антенны выделяют TL-WA855RE от прочих устройств. Технология MIMO способна улучшить производительность сети, увеличивая скорость Wi-Fi, а две антенны обеспечат стабильный беспроводной сигнал, который достигнет каждого уголка вашего дома. TL-WA855RE работает как ретранслятор и обеспечивает надёжный сигнал, расширяя зону вещания роутера и устраняя «мёртвые зоны».
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