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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 6
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 6
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196771
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
250

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

Несмотря на компактный размер TL-WA855RE не останется незамеченным благодаря его впечатляющим возможностям передавать Wi-Fi в ранее недоступных частях вашего дома. TL-WA855RE поддерживает Wi-Fi до 300 Мбит/с и позволяет вашим устройствам работать на максимальной скорости. Две внешние MIMO-антенны выделяют TL-WA855RE от прочих устройств. Технология MIMO способна улучшить производительность сети, увеличивая скорость Wi-Fi, а две антенны обеспечат стабильный беспроводной сигнал, который достигнет каждого уголка вашего дома. TL-WA855RE работает как ретранслятор и обеспечивает надёжный сигнал, расширяя зону вещания роутера и устраняя «мёртвые зоны».

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Несмотря на компактный размер TL-WA855RE не останется незамеченным благодаря его впечатляющим возможностям передавать Wi-Fi в ранее недоступных частях вашего дома. TL-WA855RE поддерживает Wi-Fi до 300 Мбит/с и позволяет вашим устройствам работать на максимальной скорости. Две внешние MIMO-антенны выделяют TL-WA855RE от прочих устройств. Технология MIMO способна улучшить производительность сети, увеличивая скорость Wi-Fi, а две антенны обеспечат стабильный беспроводной сигнал, который достигнет каждого уголка вашего дома. TL-WA855RE работает как ретранслятор и обеспечивает надёжный сигнал, расширяя зону вещания роутера и устраняя «мёртвые зоны».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA855RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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