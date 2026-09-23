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Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE

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Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 6
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 7
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 8
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 6
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 7
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 8
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737770
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Характеристики

Бренд
Cudy
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х8
Вес, г.
610

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE

Cudy RE1200 Outdoor является двухдиапазонным, скорость до 867 Мбит/сек на 5 ГГц и до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц. Поддерживает технологию MESH для бесшовного наращивания локальной сети, устраняет «мертвые зоны». Проводной и беспроводной интернет раздается всем вашим устройствам на высокой скорости, надёжно и стабильно. Имеет порт Ethernet c поддержкой РоЕ питания через Ethernet кабель, адаптер РоЕ входит в комплект. Встроенная функция MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output) для передачи одновременно несколькими потоками данных позволяет обслуживать все подключенные к роутеру устройства без потери производительности и качества сигнала. Усиливает сигнал Wi-Fi и значительно улучшает покрытие Wi-Fi. Обычно повторитель посылает Wi-Fi сигнал одинаково во всех направлениях. Применяемая в RE1200 Outdoor технология Beamforming позволяет определять точное направление к устройству и передавать Wi-Fi сфокусированный сигнал максимально эффективно.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE




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Характеристики
Бренд
Cudy
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy RE1200 Outdoor является двухдиапазонным, скорость до 867 Мбит/сек на 5 ГГц и до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц. Поддерживает технологию MESH для бесшовного наращивания локальной сети, устраняет «мертвые зоны». Проводной и беспроводной интернет раздается всем вашим устройствам на высокой скорости, надёжно и стабильно. Имеет порт Ethernet c поддержкой РоЕ питания через Ethernet кабель, адаптер РоЕ входит в комплект. Встроенная функция MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output) для передачи одновременно несколькими потоками данных позволяет обслуживать все подключенные к роутеру устройства без потери производительности и качества сигнала. Усиливает сигнал Wi-Fi и значительно улучшает покрытие Wi-Fi. Обычно повторитель посылает Wi-Fi сигнал одинаково во всех направлениях. Применяемая в RE1200 Outdoor технология Beamforming позволяет определять точное направление к устройству и передавать Wi-Fi сфокусированный сигнал максимально эффективно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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