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Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb

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Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внутренняя
Поляризация
вертикальная
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
9 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внутренняя
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb

Представьте себе идеально стабильный Wi-Fi сигнал в каждом уголке вашего дома или офиса, без мертвых зон и раздражающих падений скорости. Wi-Fi усилитель ASUS RP-BE58 превращает эту мечту в реальность, предлагая самый современный и технологичный подход к расширению беспроводного покрытия. Это не просто репитер, это ваш персональный хаб для бесшовного подключения, работающий на новейшем стандарте Wi-Fi 7, чтобы обеспечить феноменальную скорость и непревзойденную стабильность соединения для всех ваших устройств. Будучи построенным на базе стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), усилитель ASUS RP-BE58 открывает доступ к невероятной скорости беспроводной передачи данных до 3570 Мбит/сек. Это означает, что вы сможете наслаждаться потоковой передачей видео в разрешении 8K без малейших задержек, участвовать в важных видеоконференциях с кристально четким изображением и играть в онлайн-игры с минимальной задержкой, даже находясь вдали от основного роутера. Устройство интеллектуально работает в двух частотных диапазонах одновременно (2.4 ГГц и 5 ГГц), автоматически направляя ваши устройства на наиболее свободный и быстрый канал, оптимизируя производительность и минимизируя помехи. Одной из ключевых особенностей RP-BE58 является полная поддержка технологии Mesh Wi-Fi. Это позволяет устройству не просто повторять сигнал, а стать полноценным узлом в единой бесшовной сети. Вы можете легко создать целую Mesh-систему с совместимыми роутерами ASUS, обеспечивая единое сетевое имя (SSID) по всему пространству. Ваши устройства будут автоматически и незаметно переключаться между основным роутером и усилителем, выбирая самый мощный сигнал во время вашего перемещения по дому, без разрывов соединения или необходимости подключаться вручную. ASUS уделяет первостепенное внимание безопасности вашей сети. Модель RP-BE58 оснащена современными протоколами шифрования, включая WPA, WPA2 и новейший WPA3, который обеспечивает максимальную защиту от несанкционированного доступа и делает ваши пароли практически неуязвимыми для взлома. Поддержка современного интернет-протокола IPv6 гарантирует совместимость с сетями будущего и предоставляет больший адресное пространство для растущего числа умных устройств в вашем доме. Благодаря двум мощным внутренним антеннам, усилитель обеспечивает широкое и стабильное покрытие, эффективно устраняя все слепые зоны. Его установка занимает несколько минут: просто подключите устройство к розетке в зоне, где сигнал от основного роутера еще стабилен, и выполните легкую настройку через интуитивно понятное мобильное приложение. ASUS RP-BE58 — это умное и мощное решение для тех, кто ценит высокую скорость, надежность и безопасность своей беспроводной сети, выводящее ваше подключение на качественно новый уровень.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внутренняя
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе идеально стабильный Wi-Fi сигнал в каждом уголке вашего дома или офиса, без мертвых зон и раздражающих падений скорости. Wi-Fi усилитель ASUS RP-BE58 превращает эту мечту в реальность, предлагая самый современный и технологичный подход к расширению беспроводного покрытия. Это не просто репитер, это ваш персональный хаб для бесшовного подключения, работающий на новейшем стандарте Wi-Fi 7, чтобы обеспечить феноменальную скорость и непревзойденную стабильность соединения для всех ваших устройств. Будучи построенным на базе стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), усилитель ASUS RP-BE58 открывает доступ к невероятной скорости беспроводной передачи данных до 3570 Мбит/сек. Это означает, что вы сможете наслаждаться потоковой передачей видео в разрешении 8K без малейших задержек, участвовать в важных видеоконференциях с кристально четким изображением и играть в онлайн-игры с минимальной задержкой, даже находясь вдали от основного роутера. Устройство интеллектуально работает в двух частотных диапазонах одновременно (2.4 ГГц и 5 ГГц), автоматически направляя ваши устройства на наиболее свободный и быстрый канал, оптимизируя производительность и минимизируя помехи. Одной из ключевых особенностей RP-BE58 является полная поддержка технологии Mesh Wi-Fi. Это позволяет устройству не просто повторять сигнал, а стать полноценным узлом в единой бесшовной сети. Вы можете легко создать целую Mesh-систему с совместимыми роутерами ASUS, обеспечивая единое сетевое имя (SSID) по всему пространству. Ваши устройства будут автоматически и незаметно переключаться между основным роутером и усилителем, выбирая самый мощный сигнал во время вашего перемещения по дому, без разрывов соединения или необходимости подключаться вручную. ASUS уделяет первостепенное внимание безопасности вашей сети. Модель RP-BE58 оснащена современными протоколами шифрования, включая WPA, WPA2 и новейший WPA3, который обеспечивает максимальную защиту от несанкционированного доступа и делает ваши пароли практически неуязвимыми для взлома. Поддержка современного интернет-протокола IPv6 гарантирует совместимость с сетями будущего и предоставляет больший адресное пространство для растущего числа умных устройств в вашем доме. Благодаря двум мощным внутренним антеннам, усилитель обеспечивает широкое и стабильное покрытие, эффективно устраняя все слепые зоны. Его установка занимает несколько минут: просто подключите устройство к розетке в зоне, где сигнал от основного роутера еще стабилен, и выполните легкую настройку через интуитивно понятное мобильное приложение. ASUS RP-BE58 — это умное и мощное решение для тех, кто ценит высокую скорость, надежность и безопасность своей беспроводной сети, выводящее ваше подключение на качественно новый уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb - по цене 9040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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