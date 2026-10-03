Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 — это простое и функциональное устройство, которое позволяет легко расширить зону покрытия существующей беспроводной сети дома или в небольшом офисе и избавиться от «слепых зон» или слабого сигнала в отдаленных участках помещения. Благодаря этому вы сможете свободно перемещаться и работать в сети Интернет везде, где удобно, не теряя соединение. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц и поддерживает широкий ряд протоколов 802.11. Благодаря этому максимальная суммарная скорость беспроводного соединения может достигать 1200 Мбит/с. Мощность встроенного передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с 2 внешними антеннами обеспечивает стабильный сигнал без каких-либо помех на всем диапазоне расстояний. Для защиты соединения используются протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 отличается простотой настройки.
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