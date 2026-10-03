Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Усиление, dbi
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627220
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление, dbi
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
220
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME20 повышает стабильность подключения устройств к сети Wi-Fi. Благодаря поддержке двух диапазонов 2.4/5 ГГц и совокупной скорости 750 Мбит/с он устраняет зоны со слабым покрытием в помещении. Устройство отличается совместимостью со всеми точками доступа и роутерами Wi-Fi. На корпусе расположены вилка для питания от розетки, порт LAN с пропускной способностью 10/100 Мбит/с для организации проводного сетевого подключения и световой индикатор состояния. Усилитель Mercusys ME20 отличается простотой подключения и настройки.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление, dbi
20
Страна производитель
Китай
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME20 повышает стабильность подключения устройств к сети Wi-Fi. Благодаря поддержке двух диапазонов 2.4/5 ГГц и совокупной скорости 750 Мбит/с он устраняет зоны со слабым покрытием в помещении. Устройство отличается совместимостью со всеми точками доступа и роутерами Wi-Fi. На корпусе расположены вилка для питания от розетки, порт LAN с пропускной способностью 10/100 Мбит/с для организации проводного сетевого подключения и световой индикатор состояния. Усилитель Mercusys ME20 отличается простотой подключения и настройки.
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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