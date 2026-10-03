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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb

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Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 1
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 2
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 3
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 4
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 5
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 6
Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 1
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 2
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 3
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 4
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 5
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 6
  • Усилитель Wi-Fi сигнала Mercusys ME50G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627218
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
300

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb

Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME50G обеспечивает устранение слепых зон в помещении и создание стабильного соединения с сетью Интернет по Wi-Fi. Устройство работает со скоростью до 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Четыре внешние антенны и технология MU-MIMO 3x3 гарантируют высокую производительность сети при одновременном подключении нескольких устройств. Mercusys ME50G поддерживает два режима работы – усилитель и точка доступа. Настройка подключения и удаленное управление параметрами выполняется через приложение. Усилитель сигнала подходит для совместного использования с роутерами различных производителей.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME50G обеспечивает устранение слепых зон в помещении и создание стабильного соединения с сетью Интернет по Wi-Fi. Устройство работает со скоростью до 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Четыре внешние антенны и технология MU-MIMO 3x3 гарантируют высокую производительность сети при одновременном подключении нескольких устройств. Mercusys ME50G поддерживает два режима работы – усилитель и точка доступа. Настройка подключения и удаленное управление параметрами выполняется через приложение. Усилитель сигнала подходит для совместного использования с роутерами различных производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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