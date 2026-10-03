Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME50G 2.4/5ГГц AC1900 1x1Gb
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME50G обеспечивает устранение слепых зон в помещении и создание стабильного соединения с сетью Интернет по Wi-Fi. Устройство работает со скоростью до 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Четыре внешние антенны и технология MU-MIMO 3x3 гарантируют высокую производительность сети при одновременном подключении нескольких устройств. Mercusys ME50G поддерживает два режима работы – усилитель и точка доступа. Настройка подключения и удаленное управление параметрами выполняется через приложение. Усилитель сигнала подходит для совместного использования с роутерами различных производителей.
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