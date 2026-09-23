Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;, 644246
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 500 руб. 2 400 руб.
В наличии
Код товара: 644246
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Загружаем...
1 500 руб. -38%
2 400 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип: чехол-накладка
- Для смартфонов Samsung Galaxy S23+
- Материал:поликарбонат, полиуретан, термополиуретан, микрофибра
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец;
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец;
Материал чехла
полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Тип: чехол-накладка
- Для смартфонов Samsung Galaxy S23+
- Материал:поликарбонат, полиуретан, термополиуретан, микрофибра
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец;
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Уцененный товар Чехол Samsung для Galaxy S23+ Frame Case (EF-MS916CBEGRU) Black отличное состояние; - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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