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Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный

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Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 6
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 7
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 6
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 7
  • Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1&quot;), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный

Высокопрочный чехол ITSKINS Ballistic R // NYLON оснащен магнитами MagSafe и подходит для iPhone 15 и 14. Задняя часть облицована настоящим баллистическим нейлоном, что придает аксессуару премиальный строгий вид и устойчивость к износу. Усиленные углы и многослойная конструкция гарантируют экстремальную защиту от ударов, падений и сколов в любых повседневных условиях.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопрочный чехол ITSKINS Ballistic R // NYLON оснащен магнитами MagSafe и подходит для iPhone 15 и 14. Задняя часть облицована настоящим баллистическим нейлоном, что придает аксессуару премиальный строгий вид и устойчивость к износу. Усиленные углы и многослойная конструкция гарантируют экстремальную защиту от ударов, падений и сколов в любых повседневных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный - этот товар вы можете купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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