Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 650386
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Загружаем...
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Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный
Высокопрочный чехол ITSKINS Ballistic R // NYLON оснащен магнитами MagSafe и подходит для iPhone 15 и 14. Задняя часть облицована настоящим баллистическим нейлоном, что придает аксессуару премиальный строгий вид и устойчивость к износу. Усиленные углы и многослойная конструкция гарантируют экстремальную защиту от ударов, падений и сколов в любых повседневных условиях.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Высокопрочный чехол ITSKINS Ballistic R // NYLON оснащен магнитами MagSafe и подходит для iPhone 15 и 14. Задняя часть облицована настоящим баллистическим нейлоном, что придает аксессуару премиальный строгий вид и устойчивость к износу. Усиленные углы и многослойная конструкция гарантируют экстремальную защиту от ударов, падений и сколов в любых повседневных условиях.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone 15 /14 (6.1"), черный - этот товар вы можете купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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