Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot Robot Vacuum and Mop D9 Plus White
Робот-пылесос Dreame D9 Plus со станцией самоочистки прост в повседневном использовании и уходе. Он оснащен комбинированной системой с режимами сухой и влажной уборки. Подбирать необходимые параметры удобно с помощью приложения Dreamehome через мобильное устройство. Робот-пылесос подключается к беспроводной сети Интернет по технологии Wi-Fi. Голосовой помощник Алиса упрощает взаимодействие посредством голосовых команд и подсказок. LDS лазер и встроенные датчики позволяют пылесосу точно ориентироваться в пространстве по построенному маршруту. Сила всасывания 2500 Па обеспечивает формирование интенсивного потока воздуха. Пылесос тщательно собирает с поверхностей пыль, мусор, волосы, шерсть. Фильтр класса HEPA очищает воздух. От аккумулятора емкостью 3200 мА*ч робот-пылесос Dreame D9 Plus способен функционировать автономно до 120 минут.
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