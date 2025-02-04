Робот-пылесос Starwind SRV5550 15Вт, сухая и влажная уборка. черный

Источник: Я ндекс Маркет

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Покупала маме в подарок. Думаю, нам просто не подходят сами роботы пылесосы, так как у нас в квартире все заставлено, лучше покупать роботов для свободных и больших квартир. Времени больше всего отнимает убирать все лишнее, типа проводов и стульев, обувь и прочее. Проще обычным пылесосом пройтись Также волосы забились в колеса и щеточки, плюс шерсть от кошки, но пылесос работает. От щеточек получилось очистить, но не от колесиков (хотя особо я не старалась) Ну и самый большой минус это конечно то, что покупала товар в конце ноября, мы им очень мало пользовались, раз 10-15 и не долго, но зарядку держит уже сейчас очень плохо, заряжается весь день, а работает минут 20 и уже показывает что заряд на исходе В первый раз заряжали как было положено по инструкции