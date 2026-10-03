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Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6&quot; grey (82QD00ASRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643170
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 1
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 т*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 1 спроектирован для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Этот бюджетный ноутбук отлично справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Оптимальный выбор для школьников, студентов и пользователей, которым нужен надежный помощник для работы с документами и веб-серфинга без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе устройства - энергоэффективный процессор AMD Athlon Silver 7120U с двумя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ она не предназначена. Связка процессора и видеоядра уверенно держит несколько вкладок браузера и офисные приложения.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением HD (1366x768) и TN-матрицей обеспечивает достаточную четкость для работы с текстом и просмотра видео. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. Хотя цветопередача и углы обзора не самые широкие, для повседневной работы с документами и веб-страницами экран вполне комфортен.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, которой хватает для базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний диск. Возможности расширения памяти ограничены конструкцией устройства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика в сдержанном сером цвете, а общий вес около 1.6 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Пассивно-активная система охлаждения работает тихо благодаря низкому энергопотреблению компонентов. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при обычных офисных задачах, что достаточно для учебного дня или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

На корпусе расположены все необходимые порты: USB 2.0, USB 3.2, HDMI для подключения внешнего монитора, комбинированный аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен веб-камерой для видеозвонков, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и предустановленной Windows 11, что делает его готовым к работе прямо из коробки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать ограничения модели: скромный объем накопителя потребует организованного подхода к хранению файлов, а 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфортную работу с большим количеством открытых программ. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным тем, кто привык к более четким дисплеям. Ноутбук идеально подойдет пользователям с базовыми потребностями в веб-серфинге и работе с документами, но тем, кто планирует работать с графикой или играть в игры, стоит присмотреться к более производительным моделям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 1
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 т*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 1 спроектирован для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Этот бюджетный ноутбук отлично справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Оптимальный выбор для школьников, студентов и пользователей, которым нужен надежный помощник для работы с документами и веб-серфинга без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе устройства - энергоэффективный процессор AMD Athlon Silver 7120U с двумя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ она не предназначена. Связка процессора и видеоядра уверенно держит несколько вкладок браузера и офисные приложения.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением HD (1366x768) и TN-матрицей обеспечивает достаточную четкость для работы с текстом и просмотра видео. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. Хотя цветопередача и углы обзора не самые широкие, для повседневной работы с документами и веб-страницами экран вполне комфортен.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, которой хватает для базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний диск. Возможности расширения памяти ограничены конструкцией устройства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика в сдержанном сером цвете, а общий вес около 1.6 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Пассивно-активная система охлаждения работает тихо благодаря низкому энергопотреблению компонентов. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при обычных офисных задачах, что достаточно для учебного дня или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

На корпусе расположены все необходимые порты: USB 2.0, USB 3.2, HDMI для подключения внешнего монитора, комбинированный аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен веб-камерой для видеозвонков, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и предустановленной Windows 11, что делает его готовым к работе прямо из коробки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать ограничения модели: скромный объем накопителя потребует организованного подхода к хранению файлов, а 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфортную работу с большим количеством открытых программ. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным тем, кто привык к более четким дисплеям. Ноутбук идеально подойдет пользователям с базовыми потребностями в веб-серфинге и работе с документами, но тем, кто планирует работать с графикой или играть в игры, стоит присмотреться к более производительным моделям.

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Отзывы


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