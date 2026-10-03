Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)
Для кого и под какие задачи
Lenovo IdeaPad 1 спроектирован для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Этот бюджетный ноутбук отлично справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Оптимальный выбор для школьников, студентов и пользователей, которым нужен надежный помощник для работы с документами и веб-серфинга без лишних переплат.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе устройства - энергоэффективный процессор AMD Athlon Silver 7120U с двумя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ она не предназначена. Связка процессора и видеоядра уверенно держит несколько вкладок браузера и офисные приложения.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый экран с разрешением HD (1366x768) и TN-матрицей обеспечивает достаточную четкость для работы с текстом и просмотра видео. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. Хотя цветопередача и углы обзора не самые широкие, для повседневной работы с документами и веб-страницами экран вполне комфортен.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, которой хватает для базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний диск. Возможности расширения памяти ограничены конструкцией устройства.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из прочного пластика в сдержанном сером цвете, а общий вес около 1.6 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Пассивно-активная система охлаждения работает тихо благодаря низкому энергопотреблению компонентов. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при обычных офисных задачах, что достаточно для учебного дня или работы вне дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
На корпусе расположены все необходимые порты: USB 2.0, USB 3.2, HDMI для подключения внешнего монитора, комбинированный аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен веб-камерой для видеозвонков, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и предустановленной Windows 11, что делает его готовым к работе прямо из коробки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать ограничения модели: скромный объем накопителя потребует организованного подхода к хранению файлов, а 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфортную работу с большим количеством открытых программ. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным тем, кто привык к более четким дисплеям. Ноутбук идеально подойдет пользователям с базовыми потребностями в веб-серфинге и работе с документами, но тем, кто планирует работать с графикой или играть в игры, стоит присмотреться к более производительным моделям.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, С LTE, Intel Core i5, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 800 руб.10700 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 43 110 руб.10778 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 43 180 руб.10795 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (so...
-
В наличииЦена 43 580 руб.10895 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 43 580 руб.10895 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 ...
-
В наличииЦена 43 660 руб.10915 руб. в СплитНоутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD N-series N100 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 44 360 руб.11090 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 44 670 руб.11168 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 44 670 руб.11168 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 45 930 руб.11483 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
Для кого и под какие задачи
Lenovo IdeaPad 1 спроектирован для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Этот бюджетный ноутбук отлично справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Оптимальный выбор для школьников, студентов и пользователей, которым нужен надежный помощник для работы с документами и веб-серфинга без лишних переплат.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе устройства - энергоэффективный процессор AMD Athlon Silver 7120U с двумя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ она не предназначена. Связка процессора и видеоядра уверенно держит несколько вкладок браузера и офисные приложения.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый экран с разрешением HD (1366x768) и TN-матрицей обеспечивает достаточную четкость для работы с текстом и просмотра видео. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. Хотя цветопередача и углы обзора не самые широкие, для повседневной работы с документами и веб-страницами экран вполне комфортен.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, которой хватает для базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний диск. Возможности расширения памяти ограничены конструкцией устройства.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из прочного пластика в сдержанном сером цвете, а общий вес около 1.6 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Пассивно-активная система охлаждения работает тихо благодаря низкому энергопотреблению компонентов. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при обычных офисных задачах, что достаточно для учебного дня или работы вне дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
На корпусе расположены все необходимые порты: USB 2.0, USB 3.2, HDMI для подключения внешнего монитора, комбинированный аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен веб-камерой для видеозвонков, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и предустановленной Windows 11, что делает его готовым к работе прямо из коробки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать ограничения модели: скромный объем накопителя потребует организованного подхода к хранению файлов, а 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфортную работу с большим количеством открытых программ. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным тем, кто привык к более четким дисплеям. Ноутбук идеально подойдет пользователям с базовыми потребностями в веб-серфинге и работе с документами, но тем, кто планирует работать с графикой или играть в игры, стоит присмотреться к более производительным моделям.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, С LTE, Intel Core i5, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)