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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB) - фото 10
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701226
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 спроектирован для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебы. Компактный ультрабук с процессором Intel Core i3 13-го поколения отлично справляется с офисными программами, браузером и легкой многозадачностью. Модель подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет легкий ноутбук для работы с текстами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1315U с поддержкой 4 потоков обеспечивает достаточную производительность для работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel UHD позволяет комфортно работать с интерфейсом системы и воспроизводить видео, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет держать открытыми несколько программ одновременно без заметных замедлений.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица передает естественные цвета, что важно при работе с текстами и таблицами в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных программ и браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Малый вес и компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Автономность достаточна для полного рабочего дня при умеренной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется тем, кто ценит мобильность и ищет надежный инструмент для работы с документами, почтой и интернет-серфинга. Если планируется работа с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть модели с более производительными процессорами и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 спроектирован для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебы. Компактный ультрабук с процессором Intel Core i3 13-го поколения отлично справляется с офисными программами, браузером и легкой многозадачностью. Модель подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет легкий ноутбук для работы с текстами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1315U с поддержкой 4 потоков обеспечивает достаточную производительность для работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel UHD позволяет комфортно работать с интерфейсом системы и воспроизводить видео, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет держать открытыми несколько программ одновременно без заметных замедлений.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица передает естественные цвета, что важно при работе с текстами и таблицами в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных программ и браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Малый вес и компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Автономность достаточна для полного рабочего дня при умеренной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется тем, кто ценит мобильность и ищет надежный инструмент для работы с документами, почтой и интернет-серфинга. Если планируется работа с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть модели с более производительными процессорами и дискретной графикой.

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Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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