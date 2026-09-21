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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 10
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713534
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.63

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет производительное мобильное устройство для работы с документами, презентациями и многозадачности. Компактный 14-дюймовый форм-фактор и современный процессор Intel Core i5 13-го поколения делают его отличным выбором для работы как в офисе, так и в командировках. Модель подойдет для комфортной работы с офисными приложениями, браузером, легкой обработки фото и видеоконференций.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии 13-го поколения, обеспечивая хороший баланс между производительностью и автономностью. Его 10 ядер (2 производительных и 8 энергоэффективных) отлично справляются с офисными задачами и многозадачностью. Встроенная графика Intel Iris Xe обладает достаточной мощностью для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) на 14.1-дюймовой диагонали обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортный масштаб интерфейса без необходимости дополнительных настроек. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами просмотра.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и медиафайлов. Такой объем позволяет комфортно работать без необходимости частой очистки диска.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективный процессор не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума при работе. Конфигурация оптимизирована для мобильного использования, что в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает хорошую автономность для работы вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором или проектором. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное подключение к беспроводным сетям.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, при этом ценит мобильность и автономность. Корпоративным пользователям понравится наличие Windows 11 Pro и сбалансированная конфигурация для бизнес-задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i5 1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет производительное мобильное устройство для работы с документами, презентациями и многозадачности. Компактный 14-дюймовый форм-фактор и современный процессор Intel Core i5 13-го поколения делают его отличным выбором для работы как в офисе, так и в командировках. Модель подойдет для комфортной работы с офисными приложениями, браузером, легкой обработки фото и видеоконференций.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии 13-го поколения, обеспечивая хороший баланс между производительностью и автономностью. Его 10 ядер (2 производительных и 8 энергоэффективных) отлично справляются с офисными задачами и многозадачностью. Встроенная графика Intel Iris Xe обладает достаточной мощностью для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) на 14.1-дюймовой диагонали обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортный масштаб интерфейса без необходимости дополнительных настроек. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами просмотра.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и медиафайлов. Такой объем позволяет комфортно работать без необходимости частой очистки диска.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективный процессор не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума при работе. Конфигурация оптимизирована для мобильного использования, что в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает хорошую автономность для работы вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором или проектором. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное подключение к беспроводным сетям.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, при этом ценит мобильность и автономность. Корпоративным пользователям понравится наличие Windows 11 Pro и сбалансированная конфигурация для бизнес-задач.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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