Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)
**Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G4 AMN — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G4 AMN?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7520U с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Комфортный экран:** диагональ 15,6 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), матовая поверхность и частота обновления 60 Гц — всё для комфортного просмотра контента и работы с документами. * **Практичный дизайн:** стильный серый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Всё необходимое «из коробки»:** цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами, сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети — всё, что нужно для продуктивной работы. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon 610M — для базовых графических задач и просмотра видео; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком Lenovo V15 G4 AMN вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 52 240 руб.13060 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 52 400 руб.13100 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 55 480 руб.13870 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 56 670 руб.14168 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 040 руб.14760 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 370 руб.15593 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 600 руб.15650 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 63 050 руб.15763 руб. в СплитHonor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H...
-
В наличииЦена 63 550 руб. 97 190 руб.15888 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)